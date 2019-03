FC Porto desgastado? "Quatro dias de diferença são suficientes"

A repetição do onze do FC Porto no terreno do Feirense notou-se na prestação de uma equipa desgastada em campo, sobretudo na segunda parte. Porém, na opinião de Nuno Teixeira, treinador de futebol e doutorado em treino desportivo, quatro dias “são suficientes para a recuperação física da equipa”.

O FC porto venceu por 2-1, num jogo com reviravolta no marcador e golos na primeira parte. Uma vitória sofrida, quatro dias depois de 120 minutos frente à Roma, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista a Bola Branca, Nuno Teixeira olha para a opção de Sérgio Conceição sob duas variáveis: "O treinador pretendeu dar um recado a nível interno e externo. Esse foi um dos principais propósitos de Sérgio Conceição, ao utilizar o mesmo onze. Qualquer plantel do FC Porto tem de estar apto para jogar qualquer jogo, seja numa eliminatória de Champions, quer na casa do último classificado da Liga. Do ponto de vista físico, pode cometer alguma confusão, pela proximidade dos 120 minutos frente à Roma. Mas quatro dias, do ponto de vista metabólico, está perfeitamente aceite."

Ainda sobre a exibição sem nota artística elevada, no triunfo do FC Porto em Santa Maria da Feira, Nuno Teixeira entende que, na atual fase da época, os resultados são mais importantes que as exibições e elogia o preparador físico da equipa técnica portista.

"Do ponto de vista físico, Sérgio Conceição está muito bem assessorado. Eduardo Oliveira é um profissional de mão-cheia de elite mundial. Muitas vezes, estamos à procura que a performance seja sempre excecional. Mas também temos de ser mais pragmáticos. Pode haver uma quebra, como houve mais na segunda parte, mas o FC Porto teve uma prestação suficiente. A equipa sofreu uma contrariedade grande no início do jogo, com um autogolo, mas conseguiu dar a volta ao resultado e superiorizar-se ao adversário, ainda que com um ritmo mais lento. Nesta fase do campeonato, é necessário ser mais pragmático em função do resultado e não tanto em função da exibição da equipa”, conclui Nuno Teixeira.