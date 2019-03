Diamantino. Sai Seferovic, entra Jonas, mas o "modelo mantém-se"

Diamantino Miranda, antigo médio do Benfica, acredita que a troca de Seferovic por Jonas, no onze do Benfica, devido à lesão do suíço, não baralhará o modelo da equipa de Bruno Lage, diante do Belenenses.

Encarnados e azuis jogam, esta segunda-feira, para o encerramento da jornada 25 do campeonato, com o Benfica a querer reocupar a liderança isolada, após o triunfo do FC Porto, no domingo, na Feira.



Sem Seferovic, Jonas surge como a hipótese mais forte para o onze inicial, o que não "mexerá" com o modelo de jogo do conjunto às ordens de Bruno Lage. Esta é a opinião expressa, em entrevista a Bola Branca, por Diamantino, para quem Jonas "é um jogador que dá soluções e novidade à equipa, ajudando-a a fazer coisas diferentes".

"O coletivo não sofrerá grandes alterações. A equipa está tão bem que, perante qualquer jogador que entre, não sofrerá qualquer diferença. Os bons jogadores são sempre compatíveis. Joguei a ponta-de-lança com Maniche, Filipovic ou Nené e nenhum destes jogadores tinha as mesma s características. É só respeitar as rotinas e cada um dará o seu cunho pessoal. É o que vai acontecer. Portanto, não vejo grande problema", considera o antigo médio de ataque benfiquista.

Pressão é palavra constante, não do momento



Com o FC Porto a liderar, de forma provisória, por um ponto, surge a questão da pressão para o Benfica. Diamantino frisa que existe sempre pressão, embora esta não esteja directamente relacionada com o facto de o adversário direto já ter actuado e cumprido o seu papel.

"A pressão existe do primeiro ao último minuto da época, mas não terá influência. Os jogadores sentem mais responsabilidade em certos jogos e, sem qualquer falta de respeito pelo Belenenses, uma coisa é jogar com o Real Madrid, Barcelona ou, até mesmo, o FC Porto e outra é defrontar o Belenenses. É mais isso do que pressão", explica.

Diamantino deixa, ainda, elogios ao Belenenses e ao treinador da equipa que milita no campeonato maior. Para mais, no actual contexto da temporada, em face das divergências entre clube do Restelo e SAD.

"É um clube que está a atravessar momentos muito difíceis na sua história e isso só dá mais mérito ao trabalho do Silas. E o Belenenses já provou que, a jogar fora, é uma equipa complicada", termina.

O último jogo da jornada 25 está marcado para esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. O Benfica-Belenenses tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.