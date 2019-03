Adeptos do PSG invadem treino e insultam os jogadores

Os adeptos do Paris Saint-Germain invadiram o treino, no domingo, para insultar a equipa principal de futebol.

A clivagem entre adeptos e equipa tem origem na eliminação da Liga dos Campeões, nos oitavos de final, às mãos do Manchester United. O PSG tinha ganho a primeira mão, em Inglaterra, por 2-0, mas em casa, diante de um United desfalcado, perdeu por 1-3. Os adeptos não perdoaram a saída precoce da competição de clubes mais importante do mundo e, no domingo, várias centenas de "ultras" marcaram presença no treino.

Segundo o jornal "L'Équipe", os adeptos foram autorizados a entrar no Parque dos Príncipes - onde a equipa treinou por questões de segurança - de forma a acalmar os nervos e evitar que a situação descambasse.

Antes do treino, os líderes da claque tinham reunido com o treinador, Thomas Tuchel, e os jogadores, com o intuito de expressar o seu desagrado. Já no relvado, os jogadores foram recebidos com fumo e insultos.

No final da sessão, Thiago Silva e Marquinhos foram ter com os adeptos, para pedir desculpa e ouvir os protestos dos "ultras".