Louis Van Gaal abandona o futebol

Louis Van Gaal anunciou, no domingo, a sua retirada do mundo de futebol.

O agora ex-treinador holandês revelou que não voltará a aceitar qualquer tipo de cargo no futebol e justificou-o com a necessidade de dar mais atenção à sua vida pessoal.

"Estou reformado. A minha mulher desistiu de trabalhar há 22 anos para me acompanhar no exterior. Eu disse-lhe na altura que me iria reformar como treinador quando tivesse 55 anos. Ora, já tenho 65. Não posso continuar e continuar. Tal como os jogadores, a minha mulher também tem direito a uma vida com Louis van Gaal. E posso dizer que ela está muito feliz", afirmou Van Gaal, em entrevista ao programa "VTBL", da televisão holandesa RTL.

Van Gaal não treinava desde 2016, quando deixou o comando técnico do Manchester United. O ex-técnico, de 67 anos, ficou na história ao levar o Ajax à conquista da Liga dos Campeões, em 1994/95, com uma equipa com média de idades de 20 anos, em que despontavam jogadores como Edwin van der Sar, os irmãos Ronald e Frank de Boer, Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Marc Overmars e Patrick Kluivert.

Além da seleção holandesa, com que conquistou o terceiro lugar do Mundial 2014, Van Gaal treinou cinco clubes em 28 anos de carreira: Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munique e Manchester United.