Mulher e agente garante que Icardi quer ficar no Inter de Milão

Wanda Nara, mulher e agente de Mauro Icardo, garante que o avançado argentino pretende continuar no Inter de Milão.

A renovação de Icardi tem feito correr tinta em Itália. Depois de rejeitar uma oferta, o avançado viu ser-lhe retirada a braçadeira de capitão. A resposta de Icardi foi recusar entrar em convocatórias da equipa.

"O Icardi quer ficar no Inter. Eu estou a trabalhar para que ele se sinta bem e em paz com o clube. Aliás, até escolhemos um advogado que é adepto do Inter. Neste momento, o mais importante é evitar qualquer mal-entendido, por isso é que tenho falado mais vezes com o Marotta [diretor desportivo] do que com o Mauro", assumiu Wanda Nara, em entrevista no programa "Tiki-Taka", da televisão italiana Canale 5.

Icardi está arredado das opções de Spaletti e, embora a justificação oficial seja um problema no joelho, a imprensa italiana tem especulada sobre um possível castigo. Nara assegurou que a lesão "não é invenção".

"Estamos a trabalhar 24 sobre 24 horas para que ele fique bem e pronto para o dérbi [com o AC Milan, a 17 de março]. A saúde é o mais importante neste momento, mas talvez também esteja a contribuir para que ele não se esteja a sentir importante", reconhece a empresária.