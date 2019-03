Ethiopian Airlines. Encontradas caixas negras do avião que caiu domingo

Já foram encontradas as duas caixas negras do Boeing 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines, que se despenhou no domingo seis minutos após a descolagem. O aparelho descolou de Adis Abeba e que tinha como destino Nairobi, no Quénia.



Caiu numa zona chamada Hejeri, perto da cidade de Bishoftu, a sudeste da capital da Etiópia e onde fica sediada a maior base da Força Aérea etíope.

Morreram todos os ocupantes: 157 pessoas, de mais de 35 nacionalidades diferentes.



Através do Twitter, a companhia aérea detida pelo Governo etíope refere que foram ainda recuperados tanto o registo digital dos dados de voo como o gravador de voz do cockpit.



Um responsável da aviação, citado pela agência Associated Press sob anonimato, adiantou, no entanto, que as caixas ficaram parcialmente destruídas. "Vamos ver o que conseguimos, o que será possível recuperar", disse.