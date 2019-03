​Instituto de Mobilidade vai ter mais funcionários

O Governo vai contratar mais funcionários para o Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT). O anúncio foi feito na Renascença pelo secretário de Estado da Modernização Administrativa.



O governante reconhece, assim, as falhas no atendimento nas delegações de Faro e Lisboa do IMT com extensas filas para quem, por exemplo, precisa de tratar da carta de condução.

“É um problema que está diagnosticado e que estamos neste momento a endereçar especificamente, exatamente porque é um problema muito concreto”, disse Luís Goes Pinheiro.

O responsável lamenta, no entanto, que este serviço esteja disponível online e seja pouco procurado.

“A questão da revalidação da carta de condução deixa-me especialmente triste porque é um serviço que é possível fazer online, todas as pessoas que experimentaram o online ficaram extraordinariamente satisfeitas com o serviço que foi prestado, e, no entanto, são menos de 10% as pessoas que recorreram ao serviço durante o ano 2018”, explicou.