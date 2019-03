Warriors surpreendidos em casa pela pior equipa do Oeste

Os Golden State Warriors, campeões da NBA, foram surpreendidos em casa, na madrugada desta segunda-feira, pelos Phoenix Suns, a pior equipa da Conferência Oeste e segunda pior de toda a NBA, por 111-115.

Esta derrota não pode ser justificada com ausência de jogadores importantes, dado que os campeões estavam na máxima força. Klay Thompson e Kevin Durant foram os melhores dos Warriors, com 28 e 25 pontos, respetivamente. Stephen Curry chegou aos 18 pontos (mais sete ressaltos e oito assistências) e DeMarcus Cousins não passou dos 13, já Draymond Green contribuiu com 11 ressaltos e oito assistências.

Porém, Devin Booker mostrou que é um dos melhores jogadores da Liga e arrasou Golden State com 37 pontos, oito ressaltos e 11 assistências, a roçar o triplo-duplo. A estrela dos Suns foi assistida por Kelly Oubre Jr. (22 pontos) e pelo "rookie" DeAndre Ayton (18 pontos e nove ressaltos).

Não obstante este resultado, os Suns continuam no último lugar da Conferência Oeste, com 16 vitórias e 52 derrotas, já sem hipótese de irem aos "play offs". Os Warriors mantêm-se seguros na primeira posição.

Todos os resultados



Detroit Pistons-Chicago Bulls, 131-108

Miami Heat-Toronto Raptors, 104-125

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers, 106-89



Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans, 128-116



Memphis Grizzlies-Orlando Magic, 105-97



Dallas Mavericks-Houston Rockets, 93-94

Minnesota Timberwolves-New York Knicks, 103-92



San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks, 121-114



Golden State Warriors-Phoenix Suns, 111-115