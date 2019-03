Jonas tem média de oito golos nas dez últimas jornadas do campeonato

O Benfica chega à 25.ª jornada a depender de Jonas para colmatar da melhor forma a ausência de Seferovic, por lesão. Contudo, os números do avançado brasileiro são talhados para pontas finais a todo o gás.

Seferovic, que "explodiu" com Bruno Lage, é o melhor marcador do campeonato e fundamental na manobra da equipa, tendo deixado Jonas numa posição pouco comum: a de suplente. Contudo, a lesão do suíço deixa-o de fora contra o Belenenses, esta segunda-feira, pelo que o treinador do Benfica deverá devolver a titularidade a Jonas. Estatuto que não está mal entregue, uma vez conferidas as estatísticas do brasileiro.

Jonas tem uma média de oito golos marcados nas últimas dez jornadas do campeonato, desde que está no Benfica. Nas quatro temporadas anteriores, visto que só em metade disputou todos os derradeiros dez jogos da I Liga, o brasileiro apontou um total de 32 golos em 34 jogos.

Em 2014/15, Jonas marcou 11 golos em dez jogos. Em 2015/16, foram seis golos também em dez encontros. Em 2016/17, amealhou oito golos em oito jogos. Finalmente, em 2017/18, foram sete golos em seis jogos.

Outro dado a reter é que, desde que chegou ao Benfica, em 2014/15, só na época 2015/16 é que Jonas não fez o gosto ao pé na 25.ª jornada. No total, o "Pistolas" tem cinco golos em quatro jogos nesta ronda. Em 2016/17, o golo foi marcado ao Belenenses, também na Luz, numa goleada por 4-0.

O Benfica pode, portanto, respirar um pouco mais facilmente, dado que Jonas tem especial apetência para fazer o gosto ao pé em retas finais.

Além disso, o Belenenses é uma das "vítimas" favoritas de Jonas. Em sete jogos frente aos azuis, o avançado tem 11 golos apontados - com três "bis" e um "hat-trick" e só não marcou logo no primeiro, em 2014.

Jonas poderá tentar dilatar os seus números esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio da Luz.