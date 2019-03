Pressão ao líder nas manchetes

A vitória do FC Porto no terreno do Feirense, por 1-2, é protagonista das manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

O jornal "O Jogo" destaca os marcadores dos dois golos portistas: "Às costas dos comendadores." Danilo e Pepe marcaram os golos que devolvem o dragão à liderança, ainda que provisoriamente.

"Pressão alta", titula "A Bola". Dragão sofre mas ganha na Feira e fica à espera do que faça o Benfica. Esta foi a oitava vez que o FC Porto venceu um jogo em que entrou a perder.

"Pressão azul", insiste o "Record". Golo do Feirense foi marcado por Felipe, na própria baliza. Feirense bate recorde histórico: são já 23 jogos consecutivos sem vencer. Última vitória foi na segunda jornada.

Quanto ao Benfica, Raúl Kiménez está confirmado no Wolves, o que rende um total de 41 milhões de euros às águias, a maior venda de sempre do clube. Bruno Lage salienta que Jonas é "imprescindível".

O Sporting apresenta Luís Neto esta segunda-feira, garante o "Record". A Renascença tinha adiantado, já em janeiro, que o central internacional português do Zenit tinha estado em Lisboa a fazer exames médicos.