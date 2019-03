Basquetebol. Primeira fase termina com Oliveirense na frente

A fase regular do campeonato nacional de basquetebol terminou com a Oliveirense na frente e com a surpresa Terceira Basket que, com a vitória deste domingo conseguiu lugar nas seis equipas que vão decidir quem será o campeão.

O campeão nacional vai sair deste lote: Oliveirense, Benfica, FC Porto, Ovarense, Lusitânia e Terceira Basket.

Já do sétimo ao 12.º lugar vai discutir-se a manutenção entre CAB Madeira, Esgueira, Vitória de Guimarães, Illiabum, Galitos Barreira e Imortal.

22ª Jornada (Última)

Terceira 84-75 Ovarense

Lusitânia 85-84 Imortal

Galitos Barreiro 83-69 Esgueira

Oliveirense 89-66 Vitória de Guimarães

Benfica 98-75 Illiabum

FC Porto 93-61 CAB Madeira

Classificação

1- Oliveirense 22 jogos/43 pontos

2- Benfica 22/42

3- FC Porto 22/38

4- Ovarense 22/34

5- Lusitânia 22/33

6- Terceira 22/32

7- Madeira 22/31

8- Esgueira 22/30

9- Vitória de Guimarães 22/30

10- Illiabum 22/30

11- Galitos Barreiro 22/28

12- Imortal 22/25