Arsenal quebra ciclo vitorioso do Man United

O Arsenal venceu por 2-0 na receção ao Manchester United, na 30ª jornada da liga inglesa de futebol, quebrando um ciclo de 13 jogos sem perder dos comandados de Ole Gunnar Solskaer.

O treinador norueguês, campeão europeu pelo Manchester United como futebolista, pegou nos red devils na equipa à 18ª jornada, em 22 de dezembro de 2018, substituindo o técnico português José Mourinho, e desde então somou 11 vitórias e dois empates na Premier League.

O médio suíço Granit Xhaka abriu o marcador para os gunners logo aos 12 minutos e o avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fechou o resultado, ao minuto 69, na execução de um penálti.

O internacional português sub-21 Diogo Dalot foi titular pelo Manchester United, tendo sido substituído pelo internacional francês Anthony Martial, aos 71 minutos.

Com este triunfo, o Arsenal subiu ao quarto lugar, o último a dar acesso à Liga dos Campeões Europeus, com 60 pontos, ultrapassando o Manchester United, que tem 58, e aproximando-se do Tottenham, terceiro, que perdeu nesta jornada em Southampton, por 2-1, e soma 61 pontos.