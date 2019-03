Real Madrid goleou em Valladolid

O Real Madrid entrou a perder na visita ao Valladolid, na 27.ª jornada da liga espanhola de futebol, mas conseguiu dar a volta e vencer por 4-1.

Anuar adiantou a equipa da casa aos 29 minutos, mas o central francês Varane igualou cinco minutos depois, antes de Benzema marcar dois golos em nove minutos, aos 51, de penálti, e aos 59.

O avançado francês esteve em destaque, uma vez que ainda assistiu o croata Luka Modric para o 4-1, aos 85 minutos, já depois de o brasileiro Casemiro, ex-jogador do FC Porto, ter sido expulso pela primeira vez em Espanha, cinco minutos antes, por acumulação de cartões amarelos.

O resultado permite aos merengues aliviar a pressão sobre o treinador, o argentino Santiago Solari, que teve jogadores como Sergio Ramos, Bale e Vinícius Jr. de fora.

Os madrilenos são terceiros, com 51 pontos, atrás do rival Atlético de Madrid, segundo, com mais cinco pontos, enquanto o Barcelona continua a liderar La Liga de forma destacada, com 63, sete de vantagem sobre o segundo e 12 sobre o Real.