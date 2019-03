Adjunto do Feirense. “Continuamos a acreditar"

O treinador adjunto do Feirense continua a acreditar na manutenção da equipa, apesar da lanterna vermelha e dos 23 jogos consecutivos sem vencer.

Sandro Medeiros, adjunto de Filipe Martins, em declarações à Sporttv, elogia atitude da sua equipa.

Este é o Feirense

"Foi um Feirense à imagem do Feirense que tem trabalhado durante a semana. Por diversas contingências, por vezes alheias àquilo que é a nossa vontade, não temos conseguido fazer nos últimos jogos mas este é o Feirense que trabalha durante a semana".

Conseguimos

"Conseguimos hoje estabilizar alguns sectores da equipa e isso foi notório. Conseguimos evitar que o campeão nacional tivesse a ligação de jogo que costuma ter e fosse obrigado a jogar muito no jogo exterior. Conseguimos tirar a profundidade que eles gostam de ter, conseguimos aí superioridade e isso garantiu-nos alguma estabilidade. Óbvio que isto só é possível com toda a gente apta, com todos a trabalhar, que torna o próprio treino mais rico e conseguimos ter, mesmo com o nosso plantel, uma multiplicidade maior de opções que nos fazem crescer como equipa".



Não conseguimos

"Não fomos competentes na defesa das bolas paradas como temos sido até agora. Sabemos disso e sabemos onde errámos. São coisas que vamos melhorar. Claramente durante a semana trabalhamos esse aspeto pois queremos marcar, não sofrer, golos de bola parada."

Acreditamos

"Nós agarramo-nos ao processo, não à exibição. Temos tido jogos menos conseguidos e continuamos a acreditar no processo, o mesmo que trabalhamos nos treinos durante a semana. Acreditamos, nós, os jogadores e a administração, nos treinos e no que fazemos. O jogo é assim consequência desse processo".

O Feirense perdeu 2-1 com o FC Porto e está há 23 jogos sem vencer, no último lugar e já a 11 pontos da linha de água.