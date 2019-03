EDP confirma venda de ativos e investimento em renováveis até 2022

A EDP confirmou a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que vai iniciar um plano de venda de ativos e um reforço do investimento em renováveis.

O esclarecimento sintético sem mais detalhes surge em reação às notícias da agência Reuters sobre as novas linhas do plano estratégico que serão conhecidas esta terça-feira para os anos entre 2019-2022.

As notícias afirmavam que a elétrica ia alienar bens em Portugal, entre as quais podem estar barragens, e investir sete mil milhões de euros nas renováveis.

A empresa remete no mesmo comunicado as decisões para o dia 11 de março, esta segunda-feira, quando a administração executiva vai reunir com o conselho geral e de supervisão.

Na terça-feira essas mesmas decisões serão apresentadas ao mercado.