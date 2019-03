Sérgio Conceição. “Importante saber estar contra a Roma e saber estar contra o Feirense"

O treinador do FC Porto elogia o “grande carácter dos jogadores” numa partida difícil em que os dragões estiveram sempre “alerta”.

Em declarações à Sporttv, Sérgio Conceição explicou também porque repetiu o 11 da partida da Liga dos Campeões contra a Roma.

Resposta ao golo sofrido

"É um adversário que a cada jogo do fim está mais pressionado, muito motivado por defrontar o campeão nacional. Nós, depois de um jogo em que corremos 120 minutos na Champions, vir aqui contra um adversário aflito não era fácil e começar a perder pior ainda. Dai a resposta de grande carácter dos jogadores. Podíamos ter acabado a primeira parte com vantagem maior. Algumas quebras, também da luz, e nós queríamos acabar com o jogo o mais depressa possível”.

Controlo mas a espreitar o terceiro golo

“Na segunda parte alguma falta de frescura natural e fui tentando dar ao jogo o que ele pedia. Tirando o Marega, que estava cansado, e metendo gente mais próxima do Danilo e do Herrera. Sabendo deste jogo direto e da vontade do adversário, fomos espreitando o terceiro. Podíamos ter feito, mas vitória justa, contra um adversário que tentou de tudo. Uma palavra para eles também, que estão a tentar tudo para reverter esta situação."

FC Porto ainda apanhou susto no fim

"Por isso quisemos ir à procura do golo da tranquilidade. Estivemos sempre seguros no jogo direto, mas houve uma escorregadela e num lance desses pode haver perigo mas estávamos, não digo tranquilos, mas alerta e desconfiados do que o adversário podia fazer. Se fosse uma vitória por mais de um golo seria justo."

Mesmo 11

"Meti o mesmo onze, quis responsabilizar os jogadores no sentido de darem prova de maturidade, pois é importante saber estar contra a Roma e saber estar contra o Feirense."

O FC Porto venceu por 2-1, com golos de Danilo e Pepe, e reassumiram a liderança no campeonato, pelo menos de forma provisória.