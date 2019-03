José Mota é o novo treinador do Desportivo de Chaves. A oficialização foi feita pela SAD dos transmontados este domingo.

O técnico, que começou a época no D. das Aves, ocupa o lugar que era de Tiago Fernandes, que saiu do comando técnico dos flavienses depois de empatar com o Rio Ave a uma bola.

O Chaves está no 17.º e penúltimo lugar da Liga, com 21 pontos.