Capitão do Aston Villa é agredido a soco por adepto do rival Birmingham

Jack Grealish, capitão do Aston Villa, viveu esta tarde sentimentos completamente opostos. Primeiro foi agredido a soco por um adept rival, depois foi decisivo na vitória por 1-0 perante o rival da mesma cidade.

Jogava-se o minuto 10 do derbi entre o Aston Villa e o Birmingham, quando o médio do “Villa” foi violentamente agredido por um adepto do Birmingham, num jogo referente à 36.ª jornada do Championship, segundo escalão do futebol inglês.