Voleibol. Academia José Moreira conquista Taça de Portugal feminina

A Academia José Moreira conquistou a Taça de Portugal de voleibol feminino depois de vencer o Clube Kairós por 3-0, no derradeiro jogo da Final Four.

A formação de Nogueira da Regedoura, do concelho de Santa Maria da Feira, que pela primeira vez participou nesta fase da competição, vincou a sua superioridade em quase toda a partida (25-22, 25-23 e 25-20).

A equipa nortenha sucede ao Porto Vólei na conquista de um inédito troféu para o clube, enquanto que o Clube K perdeu, pela segunda vez consecutiva, o jogo da final, e curiosamente pelo mesmo resultado do ano passado [3-0].

No final desta partida, Ricardo Lemos, treinador da AJ Moreira, falou num "momento histórico para o clube" que completa o quinto ano de existência.

"Acho que se notou no jogo de hoje quem nem sempre a experiência é um fator decisivo. Temos atletas jovens, mas que quiseram muito ganhar e se prepararam muito bem, e isso teve muito peso neste jogo", analisou o técnico vencedor.

Já Paulo Barreto, treinador do Clube K, reconheceu que a sua equipa "nunca entrou verdadeiramente no jogo", admitido a superioridade do adversário.

"Não é fácil fazer uma análise depois de um jogo que não nos caiu bem. Mas, temos de o encarar de forma natural, e reconhecer quando a equipa adversária foi superior a nós, em quase todos os capítulos da partida. Temos de continuar a trabalhar, para o ano voltamos a estar nesta final", apontou o técnico brasileiro.