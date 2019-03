Félix da Costa terminou em 10.º em Hong Kong

António Félix da Costa (BMW) somou mais um ponto no campeonato de Fórmula E, ao ser 10.º classificado na quinta corrida, disputada nas ruas de Hong Kong.

O piloto português partiu da 20.ª posição da grelha, após uma sessão de qualificação disputada com o piso molhado e em que sentiu dificuldades na afinação do seu BMW, recuperando 10 posições, para acabar a 8,186 segundos do primeiro piloto a cruzar a meta, o britânico Sam Bird (Virgin).

No entanto, a corrida ficou marcada por diversos incidentes, que levaram mesmo a uma interrupção para retirar do traçado os carros acidentados.

Félix da Costa foi aproveitando para escalar posições até ao 10.º lugar, que herdou na última volta, quando o alemão Andre Lotterer (DS) sofreu um furo na roda traseira direita, numa altura em que liderava, na sequência de um toque de Sam Bird, que acabou por cruzar a meta em primeiro lugar.

"Recuperei o possível e, arrancando tão de trás na grelha, chegar aos pontos é uma pequena, mas justa consolação, para a equipa e para mim. Vamos analisar os dados recolhidos para melhorarmos e voltarmos já em Sanya aos lugares da frente", disse o piloto de Cascais.

Devido ao incidente com Lotterer, Bird foi penalizado em cinco segundos e caiu para a sexta posição. Desta forma, a vitória foi entregue ao suíço Eduardo Mortara (Venturi).

O britânico lidera o campeonato, com 54 pontos, enquanto Félix da Costa caiu para quinto, com 47.

A próxima prova da Fórmula E tem lugar na cidade de Sanya, na China, no dia 23 de março.