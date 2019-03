Sporting lamenta “cobardes agressões” e quer exclusão de dirigente do Boavista

O Sporting lamenta “as cobardes agressões” de que foram alvo elementos do conselho diretivo após o jogo do Bessa e vai agir judicialmente contra dirigentes do Boavista.

Em comunicado, os leões criticam os “vergonhosos acontecimentos ontem verificados depois do final do jogo Boavista FC - Sporting CP” e “o clima de intimidação criado por um grupo de cerca de 20 pessoas, algumas pertencentes aos Órgãos Sociais do Boavista FC, sobre dois membros do CD do SCP”.

Segundo o clube de Alvalade, os acontecimentos foram testemunhados por Pedro Proença, presidente da Liga, e mereceram – refere o Sporting, “um pedido de desculpas dos dirigentes do Boavista FC, Dr. Álvaro Braga e Dr. Vítor Murta”.

O Sporting exige a exclusão de Jorge Loureiro, membro do Conselho-Geral do Boavista, “dos recintos desportivos de Portugal”.

“O futebol português necessita de ser defendido de todos estes ataques. Todos os dirigentes desta modalidade têm de conseguir pautar as suas condutas e intervenções com elevado sentido de urbanidade e respeito por todos os agentes. Temos de conseguir pôr fim a estes delírios que quase todas as semanas envergonham o nosso campeonato”, acrescenta o Sporting.