Wolverhampton teve Hazard

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, deixou fugir a vitória em casa do Chelsea com um golo nos descontos de Hazard.

A equipa dos Wolves, com Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota, marcou primeiro por Raul Jimenez, aos 56 minutos.

No entanto, o Chelsea reagiu e chegou à igualdade graças a um remate cruzado de Hazard.

Na classificação da Premier League, os azuis de Stamford Bridge mantêm o sexto lugar, com 57 pontos, mais 13 que o Wolverhampton, que é sétimo.

A liderança do campeonato inglês continua a ser do Manchester City, com um ponto de vantagem sobre o Liverpool que, este domingo, derrotou o Burnley por 4-2.