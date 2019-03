Lage, sem Seferovic, quer “potenciar ao máximo o que cada jogador oferece"

O treinador do Benfica diz que o mais importante é potenciar ao máximo cada jogador em prol da equipa, face à ausência de Seferovic para o encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Belenenses.

“Independentemente do sistema [a apresentar], ou quando se troca de jogadores, temos de viver do que nos oferecem. O mais importante é o que construímos enquanto equipa e potenciar ao máximo o que cada jogador oferece ao coletivo", afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

O técnico encarnado não confirmou a titularidade de Jonas, avançado brasileiro que tem estado fora do 11.

“O estatuto do Jonas é o mesmo, é imprescindível, mas temos de fazer gestão e a gestão é igual para todos os jogadores. Quando sentimos que tem de jogar, joga. Falamos dele, mas a gestão é igual à que fazemos com o Félix ou o Jota”, acrescenta.

Analisando o adversário desta segunda-feira, que venceu (2-0) os encarnados na primeira volta, o técnico das águias deixou elogios à equipa "competente" de Silas.

"Foi um adversário que nos venceu na primeira volta e revela a qualidade que tem. É uma equipa com boa organização, uma vontade enorme de jogar bem, de ter a bola, muito competente. Tem bons jogadores e um bom treinador. Prevê-se um desafio muito interessante", declarou.

Questionado sobre a resposta da equipa após a derrota na Croácia, Lage recordou que o Benfica já tinha perdido consigo no comando técnico e que a resposta foi positiva.

“Temos de fazer aquilo que temos vindo a fazer. Também perdemos com o FC Porto na Taça da Liga, fizemos a nossa análise e seguimos em frente”, acrescentou.

Ebuehi, Jardel, Conti, Fejsa e Salvio estão lesionados, como Seferovic. Gabriel cumpre jogo de castigo.

O Benfica, líder do campeonato, com 59 pontos, recebe o Belenenses, sétimo, com 36, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 20h15, num encontro da 25.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol.