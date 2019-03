Dois idosos encontrados sem vida em habitação

Dois idosos, um homem e uma mulher, foram encontrados este domingo numa habitação, em Sarzeda, concelho de Sernancelhe (distrito de Viseu).

As causas das mortes estão por apurar, refere fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu à agência Lusa, adiantando que também são ainda desconhecidas as idades das vítimas e se existe algum grau de parentesco entre elas.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 9h36 e para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros de Sernancelhe, da GNR e do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).