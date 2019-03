Não haverá portugueses entre vítimas da queda do avião da Ethiopian Airlines

Governo português acompanha situação

As autoridades portuguesas estão a acompanhar o acidente, sem sobreviventes, ocorrido este domingo com um avião da Ethiopian Airlines. Segundo fonte da Secretaria de Estado das Comunidades à agência Lusa, as autoridades portuguesas estão a acompanhar a ocorrência, estando em contacto com a Embaixada de Portugal em Nairobi (Quénia), e estão a tentar obter mais informações.

De acordo com as informações iniciais avançadas pela imprensa internacional, o acidente com o avião Boeing 737-8 MAX da Ethiopian Airlines – que realizava um voo regular entre Adis Abeba e Nairobi – terá ocorrido às 8h44 (menos uma hora em Lisboa), cerca de seis minutos após a descolagem na capital da Etiópia.

Um porta-voz da companhia aérea admitiu à emissora estatal etíope EBC que nenhuma das 157 pessoas (149 passageiros e oito tripulantes) que estavam a bordo do aparelho sobreviveu.

O mesmo porta-voz acrescentou que a bordo do Boeing 737-8 MAX estavam pessoas de 33 nacionalidades.