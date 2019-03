Apagão na Venezuela mata pelo menos 17 doentes. “Caos e indignação”, escreve Guaidó

Nicolás Maduro fala ainda em derrota do “golpe de Estado” de Juan Guiadó. “Derrotámos o seu golpe de Estado, que acabou por torná-lo num palhaço. Tentaram converter em presidente ilegítimo uma pessoa numa praça pública e é já hoje evidente no mundo que nem é presidente nem é nada. Palhaço e fantoche é esse senhor. Cidadão delinquente", afirmou Maduro.

Já o autoproclamado Presidente interino culpa a ineficiência do Governo de Maduro e anunciou que vai percorrer o país para recolher apoio.

"Anuncio a viagem. A minha viagem e dos deputados por toda a Venezuela para trazer definitivamente as pessoas a Caracas", disse Juan Guaidó que, no Twitter, manifestou preocupação com a situação no país.