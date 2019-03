Avião cai na Etiópia e mata 157 pessoas

O incidente terá ocorrido às 8h44 (menos uma hora em Lisboa), hora em que a torre de controlo perdeu o contacto com o avião, e a notícia foi comunicada pela própria empresa, num comunicado no Twitter: "O nosso voo ET-302, de Adis Abeba a Nairob sofreu hoje um acidente".

Um Boeing 737 caiu este domingo de manhã na Etiópia e matou 157 pessoas. O aparelho pertence à Ethiopian Airlines e tinha acabado de decolar de Adis Abeba, a capital, com destino a Nairobi, no Quénia.

As causas da queda do aparelho são ainda desconhecidas, mas segundo o site sueco Flightradar24, de rastreamento de voos, os dados existentes “mostram que a velocidade vertical ficou instável depois da descolagem”.

De acordo com as informações avançadas, o acidente terá ocorrido cerca de seis minutos após a descolagem do aeroporto da capital da Etiópia, altura em que o aparelho desapareceu dos radares.

Dificuldades depois de descolar

O piloto do avião da Ethiopian Airline pouco depois de descolar de Adis Abeba reportou “dificuldades” e pediu para regressar ao aeroporto da capital etíope, disse o presidente-executivo da companhia, Tewolde Gebremariam.

“O piloto reportou à torre de controlo que estava com dificuldades e que queria regressar”, afirmou o presidente-executivo da Ethiopian Airline, numa conferência de imprensa em Adis Abeba sobre o acidente aéreo que matou todas as 157 pessoas de 32 nacionalidades que estavam a bordo do aparelho (149 passageiros e oito tripulantes).

Segundo Tewolde Gebremariam, o piloto do Boeing 737 “teve autorização” para virar e voltar ao aeroporto de Adis Abeba.

No aeroporto de Nairobi, muitos familiares aguardam mais informações e muitos desejam que os seus entes queridos tenham perdido o voo.