Sterling marca três e dá vitória ao City

O Manchester City venceu na receção ao Watford por 3-1, em jogo da 30ª jornada da Liga inglesa de futebol, graças ao 'hat-trick' do avançado Raheem Sterling, reforçando a liderança da prova,

O Watford criou dificuldades ao campeão inglês na primeira parte, que terminou com um 'nulo', mas na segunda parte o City resolveu o jogo no espaço de poucos minutos, com um 'hat-trick' de Sterling, aos 46, 50 e 59 minutos.

O avançado internacional português Bernardo Silva jogou os 90 minutos pela equipa de Pep Guardiola, enquanto o compatriota Domingos Quina não saiu do banco de suplentes do Watford.

Com este triunfo, o Manchester City manterá a liderança no fim da ronda, independentemente do resultado do Liverpool-Burnley, que se disputa no domingo, visto que a equipa da cidade dos 'Beatles' tem agora quatro pontos de atraso.