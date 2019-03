Mónaco, de Jardim, empata com o Bordéus, que vai ser de Paulo Sousa

O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, empatou 1-1 na receção ao Bordéus, ainda sem o novo técnico Paulo Sousa no banco, em jogo da 28.ª jornada da liga francesa de futebol.

Os monegascos, com os internacionais portugueses Adrien Silva, Rony Lopes e Gelson Martins de início, adiantaram-se no marcador por intermédio de Radamel Falcao, aos 48 minutos, mas foi o próprio avançado colombiano a cometer uma grande penalidade que permitiu a Jimmy Briand repor a igualdade, aos 65.

O português Paulo Sousa, que na sexta-feira foi confirmado como treinador do Bordéus, esteve nas bancadas no estádio Louis II a assistir ao encontro dos 'girondinos', que se mantêm no 13.º lugar da 'Ligue 1'.

O Mónaco somou o segundo empate seguido e continua sem perder desde que Leonardo Jardim reassumiu o comando técnico, embora tenha caído para a 17.ª posição, a primeira acima da linha de água, a dois pontos do Amiens, que venceu por 2-1 o Nimes.

Com o guarda-redes luso Anthony Lopes na baliza, o Lyon foi empatar 2-2 a Estrasburgo e pode ver o Lille distanciar-se ainda mais no segundo posto, caso os dogues vençam o Saint-Étienne, no domingo.

No outro jogo do dia, o Reims, sexto classificado, falhou o assalto ao quarto lugar, cedendo um empate 1-1 na deslocação ao terreno do aflito Dijon, que se mantém em zona de despromoção.