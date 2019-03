Barcelona dá cambalhota no resultado e mantém distâncias na frente

O líder Barcelona manteve sete pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, ao bater em casa o Rayo Vallecano por 3-1, depois de estar a perder, na 27.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Raúl De Tomás, jogador emprestado pelo Real Madrid, adiantou os forasteiros, aos 24 minutos, numa jogada individual, em contra-ataque, mas o argentino Lionel Messi virou o encontro, com uma assistência e um golo, em lances de bola parada.

Messi somou o 12.ª passe para golo na prova aos 39 minutos, ao apontar um livre, sobre a direita, para Gerard Piqué marcar de cabeça, aos 39 minutos, e, aos 51, faturou de penálti, com classe, passando a contar 26 tentos em 'La Liga', após falta na área sobre o português Nelson Semedo, que foi titular.

Aos 82 minutos, o Barça sentenciou o encontro, através de uma brilhante jogada coletiva, com o uruguaio Luís Suárez a tabelar com o francês Dembelé, primeiro, e depois com o croata Rakitic, para apontar o seu golo 17 na Liga.

Com este resultado, os catalães passaram a somar 63 pontos, contra 56 do Atlético de Madrid, que, com muitas baixas, a pensar no jogo da Champions com a Juventus, na terça-feira, venceu em casa o Leganés por 1-0.

Depois de uma falta de Omerou sobre Angel Correa, na área, Saúl Ñíguez, entrado ao intervalo, deu o triunfo aos 'colchoneros', ao marcar na recarga a um penálti falhado por ele próprio, com defesa para a frente de Lunin.

Nos outros encontros que hoje se disputaram, o Alavés empatou 1-1 na receção ao Eibar e o Getafe recebeu e venceu o Huesca, lanterna-vermelha, por 2-1, com dois golos de Jaime Mata na segunda parte, aos 50 e 77 minutos, a dar a volta ao marcador, que registava ao intervalo uma vantagem da equipa andaluz, graças ao golo de Enric, aos 35.

Com este triunfo, o Getafe manteve o quarto lugar, a três pontos do Real Madrid, que se desloca no domingo ao terreno do Valladolid.