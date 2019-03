Benfica comanda no futsal

O Sporting vence com dificuldade na jornada 21 do campeonato de futsal. Já o Benfica goleou no domingo e lidera.

21ª Jornada

AD Fundão 5-0 Eléctrico

Rio Ave 2-1 Burinhosa

Sporting 5-4 Leões Porto Salvo

Belenenses 4-3 Sp. Braga

Modicus 5-1 Quinta dos Lombos

Unidos Pinheirense 0-9 Benfica

Viseu 2001 1-5 Futsal Azeméis

Classificação

1- Benfica 60 pontos

2- Sporting 58

3- Modicus 38

4- SC Braga 34

5- AD Fundão 32

6- Leões Porto Salvo 31

7- Eléctrico 28

8- Quinta dos Lombos 26

9- Burinhosa 22

10- Futsal Azeméis 21

11- Belenenses 18

12- Viseu 2001 14

13- Unidos Pinheirense 14

14- Rio Ave 11

[atualizado domingo]