Keizer. “Satisfeito com maior parte do tempo"

O treinador do Sporting ficou “satisfeito com a maior parte do tempo” do jogo no Bessa, após o triunfo diante do Boavista (2-1).

Marcel Keizer, em declarações à Sporttv, destacou a perseverança dos seus jogadores.

Análise ao jogo

"Estou satisfeito com a maior parte do tempo, mas disse na última semana que queremos sempre melhorar. Temos melhorado ao nível do passe. Temos de marcar mais, estou feliz com a forma como girámos a bola mas não com o golo sofrido num livre ao início. Isso tornou o jogo complicado. Mas joguem bem ou mal, eles nunca desistem e no Sporting isso é apreciado.

Golo sofrido a abrir

"Nada se alterou na estratégia, ainda havia tempo. Mas nos jogos fora é mais difícil depois marcar. Mantivemos a calma. Criámos oportunidades e no geral estou satisfeito."

Sp. Braga também ganhou

O mais importante é jogar bem e vencer os nossos jogos."