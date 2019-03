Guimarães responde ao Sporting. “Não podemos prejudicar-nos para ajudar terceiros”

O presidente do Vitória de Guimarães comenta o “caso Raphinha” e deixa claro: “Não podemos prejudicar-nos para ajudar terceiros”.

Júlio Mendes considera que “a questão é grave”, mas confirma as conversações com o líder leonino. “Tenho estado a conversar com o meu homólogo, presidente do Sporting, Dr. Frederico Varandas, no sentido de resolver a situação. Ontem estivemos várias horas em conversações para resolver a situação”, referiu.

“O Vitória não quer prejudicar o Sporting, como não quer prejudicar clube nenhum”, acrescentou.

Mendes refere ainda que tem de “defender os interesses do Vitória e eu fui eleito para isso e vou fazê-lo até ao limite, sendo certo que não deixarei de colaborar, de conversar e de tentar encontrar uma solução”.

O Sporting ainda não pagou o extremo Raphinha ao Vitória e o clube do Minho já pediu a insolvência da SAD leonina.