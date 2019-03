Reading sai dos lugares de despromoção

O Reading, treinado pelo português José Gomes, virou o resultado na parte final da partida e venceu por 3-2 na receção ao Wigan, na 36.ª jornada da segunda divisão inglesa de futebol, deixando os lugares de despromoção.

A equipa visitante foi a primeira a marcar, aos 20 minutos, pelo avançado Nick Powell, mas o Reading restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo, aos 45+3, pelo médio John Swift.

Na segunda parte, o Wigan voltou a adiantar-se no marcador, aos 64 minutos, por Joe Garner, mas o Reading conseguiu dar a volta ao marcador nos derradeiros minutos da partida, aos 89 e aos 90+7 minutos, pelo avançado da Gâmbia Modow Barrow e pelo médio costa-marfinense Yakou Meite.

Com este triunfo, o Reading saiu da zona de despromoção e subiu ao 19.º lugar, com 36 pontos, ultrapassando o seu adversário de hoje, o Wigan, que é 20.º, com o mesmo número de pontos, o Milwall, 21º, com 34, e o Rotheram, primeira equipa abaixo da 'linha de água', com 33, que sofreram derrotas nesta jornada.