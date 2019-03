MotoGP. Miguel Oliveira parte do 17.º lugar

O português Miguel Oliveira consegue o 17.º lugar (em 23) na qualificação para o Grande Prémio do Qatar, na estreia do mundial de MotoGP.

O piloto luso rodou em 1m55,122s na qualificação e ficou à frente do piloto da equipa oficial da KTM, Johann Zarco, e do companheiro de equipa, Hafizh Syarhin.

Miguel Oliveira participou apenas na primeira das duas sessões de qualificação porque a segunda é apenas para os 12 melhores tempos.

Viñales sai na frente



Na qualificação, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) foi o mais rápido, garantindo a pole position com o tempo de 1.53,546, sendo 0,198 segundos mais rápido do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) e 0,199 segundos do que o espanhol Marc Márquez (Honda), campeão em título.

O Grande Prémio do Qatar é a primeira das 19 provas do Mundial de MotoGP.