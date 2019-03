Marítimo ganhou com reviravolta

O guarda-redes do Moreirense Jhonatan partiu o braço esquerdo ao minuto 73 depois de ter chocado com Ivanildo, um colega de equipa. O anúncio foi feito pelo treinador do conjunto de Moreira de Cónegos, Ivo Vieira, no final da partida, aos jornalistas, após as declarações na sala de imprensa do Estádio do Marítimo.