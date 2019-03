Judo. Portugueses eliminados ao primeiro combate em Marrocos

Os judocas portugueses Jorge Fernandes, Miguel Alves e Nuno Saraiva caíram ao primeiro combate no Grande Prémio de Marrocos, que decorre até domingo em Marraquexe, e no qual Portugal se faz representar com 12 atletas.

Na categoria -73 kg, Jorge Fernandes caiu na primeira ronda, perante o canadiano Antoine Bouchard, por 'ippon', enquanto Nuno Saraiva, que tinha ficado isento da primeira, perdeu na segunda com o uzbeque Khikmatillokh Turaev, por 'waza-ari'.

Já Miguel Alves, que participava na categoria -81, foi eliminado na ronda inicial pelo uruguaio Alain Aprahamian, por 'ippon'.

Na véspera, Catarina Costa terminou na sétima posição na categoria de -48 kg e Maria Siderot foi nona.

Em -66 kg, João Crisóstomo eliminou o costa-riquenho Ian Sancho Chinchila, com um 'waza-ari' e cedeu na ronda seguinte frente ao alemão Sebastian Seidl, por 'ippon'. Já Joana Diogo (-52 kg), Mariana Esteves (-52 kg), Wilsa Gomes (-57 kg) e Sergiu Oleinic (-66 kg) foram eliminados na primeira ronda.

No domingo, último dia da competição, Portugal estará representado por Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez, ambas na categoria -78 kg.

O Grande Prémio de Marraquexe conta com a participação de 443 atletas, em representação de 67 países.