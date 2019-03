Veículo suspeito fechou ponte em Londres, mas foi falso alarme

A polícia britânica fechou a ponte de Westminster e as ruas à volta do Parlamento britânico, este sábado, depois de ter sido encontrada uma viatura suspeita.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana disse que agentes cercaram as estradas em Victoria Embankment, próximo ao rio Tamisa, perto da Scotland Yard, a sede da Polícia Metropolitana.

No entanto, pouco minutos depois, a Polícia deu por terminadas as operações. O veículo foi considerado não perigoso e as artérias das imediações vão ser reabertas.

"O incidente em Victoria Embankment já foi concluído", disse a polícia no Twitter. "O veículo foi considerado não suspeito. Todas as estradas serão reabertas."

O Reino Unido está em segundo nível mais alto de alerta de terrorismo, depois que cinco ataques em 2017 que mataram um total de 36 pessoas, incluindo um incidente na ponte de Westminster.

[notícia atualizada às 17h00]