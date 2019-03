João Sousa eliminado em Indian Wells

João Sousa foi eliminado do torneio de Indian Wells, no deserto da Califórnia, ao perder logo na 1ª ronda com o norte-americano Mackenzie McDonald. O número um português, 41º do mundo, perdeu em três sets, frente ao 62 do "ranking".

Mackenzie venceu o primeiro parcial, por 6-4, Sousa respondeu, com 3-6, mas o americano fechou a partida com 6-3, no terceiro set.

Indian Wells é considerado o quinto "Grand Slam" e reúne os principais nomes do circuito. João Sousa tinha planos para continuar nos Estados Unidos para disputar o torneio de pares, mas Pablo Carreno Busta, que iria formar dupla com o jogador português, desistiu e Sousa pode despedir-se de Indian Wells.