Tiago Fernandes já não é treinador do Chaves

O Desportivo de Chaves anuncia o despedimento do treinador Tiago Fernandes do comando técnico dos flavienses.

Em comunicado, o Chaves confirma que a decisão foi tomada por “mútuo acordo”. O clube agradece “o empenho e profissionalismo” e deseja “os maiores sucessos” ao técnico.

Tiago Fernandes começou a época como adjunto de José Peseiro no Sporting e tinha chegado a Trás-os-Montes em dezembro para o lugar de Daniel Ramos.

A SAD do Chaves não indicou quem será o sucessor. A equipa, que esta sexta-feira empatou em casa com o Rio Ave, está no 17.º lugar da I Liga com 21 pontos.