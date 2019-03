Costa quer fim da injustiça fiscal na União Europeia

Está apresentado o manifesto europeu do PS. O documento foi apresentado este sábado de manhã pelo secretário-geral do partido. António Costa propõe uma nova agenda social de combate à desigualdade social, promoção da educação e saúde, combate à pobreza e evasão fiscal.

“Uma agenda social que assegure justiça fiscal na União Europeia, que ponha termo à concorrência desleal que hoje existe, onde as pequenas e médias empresas que existem em cada Estado-membro são obrigadas a pagar os seus impostos, enquanto as grandes empresas transnacionais podem fazer a gestão fiscal para não pagarem impostos onde o lucro é gerado e para não pagarem mesmo impostos em parte nenhuma do mundo”, avançou.

“Se queremos uma Europa social, se queremos uma Europa solidária, temos de ter uma Europa que assegure, à escala europeia, justiça fiscal, combata a evasão fiscal e assegure os meios de financiamento necessários àquilo que temos de prosseguir na Europa”, defendeu ainda durante o seu discurso de abertura da comissão nacional do PS.

Nesta intervenção, António Costa definiu ainda como prioridade a existência de um mecanismo europeu eficaz, que dê resposta às catástrofes naturais que afetam o Sul, mas também o Norte da Europa, desde cheias a incêndios florestais.

“Porque as alterações climáticas não existem sem custos, sem riscos e para isso nós temos de as prevenir, mas temos de ter também boas capacidades de reagir como anualmente os incêndios florestais nos demonstram, com o que é uma ameaça séria que hoje já não atinge só o Sul da Europa, já não atinge só a Europa Central, mas já atinge também o próprio Norte da Europa. E a Europa tem de ser capaz de dotar cada país com os instrumentos e a capacidade necessária para responder de modo eficaz”, afirmou.

O líder socialista resume que votar no PS é defender a Europa e por duas vezes disse que a União Europeia tem de ter como aposta o investimento em África, como medida de resgatar aquele continente da pobreza e dos conflitos armados.

“Porque a melhor forma de a Europa defender Portugal, defender os cidadãos portugueses, é uma Europa que tem uma nova agenda social, que tem uma agenda para o crescimento e para o emprego, que tem uma agenda para a inovação e para a sustentabilidade; uma Europa que é solidária e que promove a paz, a estabilidade e os direitos humanos em todo o mundo; uma Europa que tem bem a noção de que a grande prioridade que tem de ter é contribuir para o desenvolvimento sustentável do continente africano, de forma a podermos ter dois continentes vizinhos, irmãos, que sejam promotores de progresso neste século XXI”, defendeu.

O emprego não é só para as “economias dinâmicas”

António Costa avisa que não vai aceitar uma estratégia europeia de concentração empresarial. O líder socialista mostrou-se crítico em relação ao protecionismo em relação às grandes multinacionais tecnológicas, sem nunca porém se referir à recente polémica em torno da chinesa Huawey, que quer desenvolver a tecnologia 5G em Portugal.

“Quando alguns dizem 'é necessário é criar emprego nas economias mais dinâmicas e assegurar a liberdade de circulação para que, quem não tem emprego nos seus países, encontre nas economias mais dinâmicas', o que nós dizemos é que sim, deve haver liberdade, mas também tem que haver oportunidade de emprego em todos os Estados e não só nos Estados em que as economias são mais fortes e dinâmicas”, defendeu.

António Costa apresentou, este sábado, o manifesto que leva às eleições europeias de maio.