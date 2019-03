Alunos "precisam mais do que nunca" dos professores

“Discernir para agir” é o tema do encontro de docentes e investigadores que se realiza, este sábado, em Fátima.

Organizado pelo Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior (SNPES), da Igreja Católica, o encontro visa, de acordo com o padre Eduardo Duque, “envolver os professores no trabalho de acompanhamento aos alunos”.

Defendendo que “os alunos precisam mais do que nunca de professores que os ajudem a refletir sobre o sentido da vida”, o sacerdote frisa que aos professores “pede-se que sejam exemplos de vida, de humildade, de sacrifício, e de fidelidade da sua vocação na Universidade”. Neste sentido, o tema “discernir para agir” é uma proposta aos professores para que, junto dos seus alunos, sejam testemunhas e exemplo de Cristo”.

Para o padre Eduardo Duque, “os princípios que inspiram o ensino superior não podem desvincular-se nem serem independentes da ordem moral”.

O sacerdote constata que, atualmente, “os ventos sopram para se construir uma sociedade fundada em crenças diferentes das dos nossos antepassados, que nega a tradição como sinónimo de progresso e vemos que determinadas tendências culturais alternativas se espalham e consolidam com forte influência na vida”.

Por outro lado, “na nossa sociedade a referência a Deus é considerada quase como uma deficiência na maturidade intelectual.”

Questões que estarão em cima da mesa do encontro onde participarão personalidades como o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente; a reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora Isabel Capeloa Gil; e o diretor da Cátedra FCT Infante Dom Henrique, professor José Eduardo Franco.

Os oradores “partilharão a sua experiência, deixando pistas de reflexão para uma vivência da vida profissional mais fiel à missão a que cada um é chamado”.

O IV Encontro Docentes e Investigadores do Ensino Superior, decorre este sábado, na Casa São Nuno, em Fátima, com a participação de cerca de uma centena de professores universitários de todo o país.