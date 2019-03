“Fraternidade indestrutível”. Marcelo já tem saudades de Angola

“Não mais esquecerei as duas horas com multidões contínuas, no Lubango, dependurado no veículo automóvel, ou a viagem de comboio entre o Lobito e Benguela, ou o envolvente acolhimento em Catumbela, ou os passeios noturnos na marginal de Luanda ou no Lobito”, recordou.

Seis meses de trabalho diplomático valeram 35 acordos importantes e uma página virada na história dos dois países, que se completa com esta visita.

“Isso valeu e vale ainda mais do que seis meses de labuta em torno de 35 acordos. Bem podem os que têm poder zangar-se, o que não é nem será o caso, que a força do que nos une a tudo e a todos resiste, porque é baseada numa fraternidade indestrutível”, sublinhou.

Já é quase a hora do adeus, mas o novo ciclo das relações luso-angolanas está longe do fim. É só um recomeço, promete Marcelo.

“Saudade sim, porém, não é o fim do caminho. A nossa caminhada fraternal não terminou, recomeça todos os dias pelas mãos das mulheres e dos homens de Angola”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Ainda não é a despedida, mas o Presidente da República já antecipa as saudades e os agradecimentos a Angola numa visita para guardar na memória, acredita Marcelo Rebelo de Sousa.