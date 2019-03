​Guaidó culpa inépcia e corrupção por apagão na Venezuela

O presidente do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, que se autoproclamou em janeiro Presidente interino da Venezuela, apontou esta sexta-feira a inépcia e a corrupção, e não a sabotagem, como as causas da crise elétrica que se vive no país.



"Estão a desculpar-se, como sempre, com a sabotagem, [mas] não existe sabotagem, é simplesmente a corrupção, a falta de manutenção, a falta de técnicos especializados", disse Guaidó à imprensa, após presidir a um ato de comemoração do Dia Internacional da Mulher, no leste de Caracas.

A Venezuela sofreu, desde as 22h00 locais de quinta-feira e até às 20h00 desta sexta-feira, um corte de abastecimento de energia elétrica que afetou quase todo o território.

O corte ocorreu após uma avaria na central hidroelétrica de Guri, situada no Estado de Bolívar, no sul do país, e que abastece de energia cerca de 70% do país.