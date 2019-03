Juventus goleia e Ronaldo nem saiu do banco

A Juventus, com vários titulares a descansar, goleou a Udinese por 4-1 no jogo inaugural da jornada 27 do campeonato italiano.

Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Chiellini e Bonucci começaram o jogo no banco e João Cancelo nem foi convocado.

A estrela da partida acabou por ser o jovem italiano Moise Kean, que bisou. Emre Can e Matuidi fizeram os outros golos da Vecchia Signora.

A Udinese descontou por Lasagna, a cinco minutos do fim.

A Juventus lidera a Série A, com 75 pontos, mais 19 que o Nápoles que tem menos um jogo.

O campeão italiano vai agora preparar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, a Juve perdeu 2-0 diante do Atlético de Madrid.