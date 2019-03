​Miss Portugal afastada por apoiar Guaidó

Carla Rodrigues perdeu o título de Miss Portugal devido a uma mensagem de apoio ao Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.



A decisão foi anunciada pela MMRP Beleza por uma Causa, que organizou o concurso Miss Portuguesa, em julho do ano passado.

A jornalista luso-venezuelana não será a representante de Portugal no concurso Miss Mundo, que vai ter lugar na China.

Carla Rodrigues divulgou um vídeo nas redes sociais a apoiar Juan Guaidó e a defender a entrada de ajuda humanitária no país, o que não foi autorizado pelo governo de Nicolás Maduro.

“Carla Rodrigues estava perfeitamente ciente das suas obrigações e responsabilidades quando assinou contrato com a nossa organização. Uma miss tem obrigação de unir o seu povo, tem obrigação de não ser fator de divisão e, muito menos, de tomar parte em questões políticas”, afirma a organização do concurso Miss Portuguesa, numa mensagem divulgado no Instagram.

A primeira dama de honor Ana Rita Aguiar vai representar Portugal no concurso Miss Mundo, em substituição da jornalista luso-venezuelana.