Miguel Oliveira termina sessão no 20.º lugar

O português Miguel Oliveira terminou no 20.º lugar a segunda sessão de treinos livres de MotoGP no Circuito Internacional de Losail, no Qatar.

O piloto luso da KTM fez 1.55.635 na sua melhor volta da tarde, não conseguindo melhorar o tempo da primeira sessão.

Na primeira parte do dia, Miguel Oliveira foi 18.º e chegou a bater Johann Zarco, companheiro da equipa oficial.

O espanhol Marc Márquez, da Honda, fez o tempo mais rápido da sessão, com 1.53.380.

A prova que domingo abre o mundial de MotoGP é a única a disputar-se à noite. Há pilotos a pedir a antecipação da prova, em uma hora, do horário previsto (20h25, menos três horas em Portugal) para minimizar a descida de temperatura do asfalto depois do por do Sol.