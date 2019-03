Pinto da Costa. “Estamos muito satisfeitos” com a renovação de Corona

O presidente do FC Porto confirma que a renovação do contrato de Corona demonstra a “confiança” na qualidade do plantel dos dragões.

“Salienta a confiança que temos para o futuro e o quanto queremos contar com ele paras as próximas épocas. Já estávamos a conversar há muito tempo, e achámos que agora seria o momento oportuno para chegarmos à renovação de contrato”, disse Pinto da Costa.

O líder dos azuis e brancos explica, em declarações ao Porto Canal, que os dragões sabem “o valor dele [Corona], o treinador achava importante a sua continuidade para os próximos anos e estamos muito satisfeitos pela renovação”.

Sobre o momento do acordo oficial, dois dias após a vitória da Roma, Pinto da Costa garantiu que foi coincidência e que mesmo que o jogo lhe tivesse “caído mal, não cairia a renovação”.

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Jesús Corona, de 26 anos, até 2022.