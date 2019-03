Milhares de enfermeiros em marcha branca na capital

As ruas de Lisboa foram esta tarde preenchidas por milhares de enfermeiros numa marcha branca, em defesa da profissão.



O protesto foi organizado pelo Movimento Nacional de Enfermeiros e contou com o apoio da Ordem dos Enfermeiros, que assegurou o transporte a 4 mil profissionais.



“Queremos fazer desta marcha um momento histórico na Enfermagem Portuguesa”, lê-se no site da entidade organizadora, que garante tratar-se de uma manifestação sem reivindicações laborais.



"A organização adverte que este evento pretende mostrar ao país a importância do enfermeiro e da enfermagem e não tem natureza sindical. Pede-se a colaboração dos participantes para se absterem de reivindicar quaisquer direitos laborais e outros de natureza similar", pode ler-se no cartaz de promoção da marcha.

Ainda assim, o protesto contou com a participação Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) e do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que não aderiu às greves cirúrgicas.

Enfermeiros de todo o país vão entregar as antigas cédula profissionais na sede da Ordem, um ato que dizem ser profundamente simbólico.