FC Porto segura Corona até 2022

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Jesús Corona até 2022.

Foi no Twitter que o clube portista anunciou a extensão do vínculo do extremo mexicano, de 26 anos, cujo contrato terminava em 2020.

Em declarações ao Porto Canal, Corona admitiu estar "muito contente" com a renovação e garantiu que fará "de tudo para devolver a confiança".

"Sinto-me muito feliz pela confiança demonstrada [pelo clube], espero continuar a trabalhar como tenho feito e que a equipa alcance os objetivos que tem para alcançar", afirmou o internacional mexicano.



Corona assumiu que esta está a ser a sua época de afirmação, com cinco golos e dez assistências e admitiu que "pouco a pouco" sente cada vez mais amor pela cidade e pelo FC Porto: "É isso que estou a sentir."

No total destas quatro temporadas no Dragão, desde que foi contratado ao Twente, em 2015, Corona contabiliza 22 golos num total de 157 jogos.